Немецкие политики призвали правительство прекратить выдачу виз гражданам России

Немецкие политики от оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» призвали федеральное правительство прекратить выдачу виз россиянам из-за ситуации на Украине.

В интервью изданию Bild, Деннис Радке член Европарламента и другие представители партии ХДС («Христианско-демократический союз») призвали федеральные власти прекратить выдачу виз для россиян.

"Невыносимо даже думать о том, что русские приезжают в Европу и отдыхают так, как будто ничего не происходит. Необходимо ввести запрет на въезд россиян в страны ЕС", — заявил Радке.

Андрея Линдхольц, ещё одна представительница партии ХДС, подчеркнула, что Германии не должна осуждать страны ЕС, уже прекративших выдачу виз для россиян, а активно поддерживать их.