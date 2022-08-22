Опять замена: кто заместил Николая Цискаридзе на телешоу «Сегодня вечером»

Выпуск популярной передачи на Первом канале, посвященный Муслиму Магомаеву, прошел без участия артиста балета.

48-летнему ректору Академии русского балета им.Вагановой неожиданно нашли замену. Вести передачу пригласили 53-летнюю Юлия Меньшову, сообщает Экспресс газета.

Руководство Первого канала при этом никак не анонсировало замену ведущего. Но такая ротация дала зрителям повод думать, что карьера Цискаридзе как ведущего на ТВ подошла к концу.

Издание напоминает, что искать нового ведущего менеджеры "Главной кнопки" стали после того, как Максим Галкин уехал из России. После нескольких недель поиска было решено опробовать в этой роли Николая Цискаридзе. Одним из аргументов "за" стало то, что артист узнаваем и любим публикой, к тому же у него есть опыт работы на ТВ.

Однако приглашение звезды балета на должность ведущего снизило рейтинги передачи. Актер Стас Садальский уверен, что «благодарить» за это надо именно Цискаридзе - мол, он не интересуется собеседниками, не дает им возможности высказаться.

Не исключено, что теленачальники сделали выводы из этого, и вернули Юлию Меньшову на экраны. Зрители помнят, что долгое время она вела передачу «Сегодня вечером» в паре с Максимом Галкиным.