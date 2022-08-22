NI: США и Южная Корея начинают свои крупнейшие военные учения

США и Южная Корея, 22 августа, начали свои совместные военные учения с интервалом в пять лет, из-за того, что власти не смогли не смог побудить северокорейского лидера Ким Чен Ына пойти на уступки в переговорах по разоружению.

Почти наверняка последует гневный ответ со стороны Пхеньяна, который на протяжении десятилетий критиковал совместные учения как прелюдию к вторжению и ядерной войне.

Режим лидера Ким Чен Ына в последние несколько недель усилил накал своей риторики, указывая на то, что он может вернуться к провокациям, которые в основном были приостановлены из-за борьбы со вспышкой Covid, впервые выявленной в мае, и которая, по его словам, закончилась ранее в этом месяце.

“Войны сегодня полностью отличаются от войн в прошлом”, - заявил Юн на заседании кабинета министров в понедельник.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что Ulchi Freedom Shield будет включать в себя реальные сценарии, включая защиту таких объектов, как порты, аэропорты, атомные электростанции и заводы по производству полупроводников.