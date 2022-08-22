Южная Корея и США начали самые масштабные за многие годы совместные военные учения
Вооруженные силы Южной Кореи и США проведут совместные военные учения с 22 августа по 1 сентября, информирует CNN.
Маневры Ulchi Freedom Shield, проходящие в Южной Корее, включают полевые маневры и преодоление трудностей в чрезвычайных ситуациях.
Учения носят оборонительный характер, в них будут задействованы самолеты, военные корабли и танки. Пока не сообщается, сколько военнослужащих обеих стран примет участие в маневрах. По оценкам, их будет не менее несколько десятков тысяч, что сделает маневры этого года самыми масштабными с 2018 года.
Южнокорейские и американские военные проведут более десятка программ полевой подготовки, в том числе на уровне бригад. Кроме того, войска отработают отражение нападения Северной Кореи и оборону большей части Сеула, а также отработают контратакующие действия.
Элементы учений также включают сценарии пожаров на заводах по производству полупроводников, паралича банковских сетей, атак беспилотников, терроризма в аэропортах или обнаружения самодельных взрывных устройств на атомных электростанциях. Оперативность также будет проверена в рамках передачи командования во время войны из Вашингтона в Сеул.
Северная Корея раскритиковала маневры, а аналитики говорят, что учения могут быть использованы Пхеньяном как возможность для эскалации напряженности. Когда на прошлой неделе вооруженные силы США и Южной Кореи начали подготовку к учениям, Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря.
В этом году КНДР провела в общей сложности несколько ракетных испытаний, и официальные лица Сеула говорят, что Север готов к первому с 2017 года ядерному испытанию.
Опубликовано: Николай Скира
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