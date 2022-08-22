Арестович: Суровая зима проверит поддержку Украины Европой, как никогда раньше

Арестович высказал мнение, что зима - отличный период чтобы поверить насколько Европа может поддержать Украину.

Спустя шесть месяцев после того, как Россия вторглась в Украину, реакция Запада на кризис оставалась сильной и в значительной степени единой — к удивлению многих.

Несмотря на годы напряженных отношений в эпоху бывшего президента США Дональда Трампа и пандемии Covid-19, трансатлантическому альянсу удалось сплотиться и достичь соглашений о финансовой поддержке и передаче оружия Киеву, соглашений о прекращении использования российских энергоносителей, а также санкций, направленных на удар по президенту Владимиру Путину.

Однако, поскольку кризис приближается к полугодовой годовщине, официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может развалиться, поскольку континент вступает в суровую зиму с ростом цен на продовольствие, нехваткой энергии для обогрева домов и реальной возможностью рецессии.

В преддверии возможных более драконовских мер столица Германии Берлин отключила освещение памятников, чтобы сэкономить электроэнергию, в то время как французским магазинам было приказано держать свои двери закрытыми, пока работает кондиционер, иначе им грозит штраф.