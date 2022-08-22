Бывший посол Украины назвал немецких политиков «вялой элитой»
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал своему преемнику, какой позиции необходимо придерживаться при общении с правительством ФРГ.
Издание Welt 22 августа написало, что экс-глава посольства Украины в Берлине Андрей Мельник порекомендовал новому послу вести двойственную игру по отношению к политикам Германии.
Он сказал, что необходимо как можно быстрее показать себя хорошим дипломатом.
Поэтому стоит быть дружелюбным, что важно для Германии, устающей от конфликта.
С иной стороны, говорит Мельник, новому послу стоит быть неудобным, резким и «тормошить» вялую политическую элиту Германии.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Олаф Шольц ищет альтернативы российскому газу в Канаде
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в терроризме
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России