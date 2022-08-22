Бывший посол Украины назвал немецких политиков «вялой элитой»

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал своему преемнику, какой позиции необходимо придерживаться при общении с правительством ФРГ.

Издание Welt 22 августа написало, что экс-глава посольства Украины в Берлине Андрей Мельник порекомендовал новому послу вести двойственную игру по отношению к политикам Германии.

Он сказал, что необходимо как можно быстрее показать себя хорошим дипломатом.

Поэтому стоит быть дружелюбным, что важно для Германии, устающей от конфликта.

С иной стороны, говорит Мельник, новому послу стоит быть неудобным, резким и «тормошить» вялую политическую элиту Германии.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 





 

 

 

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