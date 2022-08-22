Губернатор США вновь посетил Тайвань, поскольку Цай надеется на партнерство

Губернатор американского штата Индиана встретился с президентом Тайваня Цай Инь-Вэнь после серии громких визитов американских политиков, которые привели в ярость Китай.

Эрик Холкомб встретился с Цаем в понедельник после прибытия на самоуправляемый остров с четырехдневным визитом, который, по словам губернатора-республиканца, направлен на укрепление экономических обменов, особенно в ключевой полупроводниковой промышленности.

Во время встречи в своем офисе в Тайбэе Цай заявил, что Соединенные Штаты и Тайвань должны держаться вместе как “демократические союзники” после того, как остров столкнулся с “военными угрозами” со стороны Китая.

Поездка Холкомба состоялась после визитов в начале этого месяца спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и делегации американских законодателей во главе с сенатором от Массачусетса Эдом Марки, вызвавших гневные протесты Пекина, который считает Тайвань своей территорией.