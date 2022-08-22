Реджеп Тайп Эрдоган обсудит с кабинетом министров встречи с Путиным и Зеленским
Президент Турции обсудит с кабинетом министров страны детали своих переговоров с президентами России и Украины.
Турецкий телеканал TRT Haber передает, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует проведение внеочередного совещания кабинета министров на котором будут обсуждаться детали встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того планируется детально рассмотреть ситуацию на Украине и проанализировать эффективность функционирования "зернового коридора".
Ранее сообщалось, что президент Турции провел переговоры с Владимиром Зеленским во Львове. Встреча была закрытой и длилась около 40 минут.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Олаф Шольц ищет альтернативы российскому газу в Канаде
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в терроризме
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России