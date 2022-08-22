Реджеп Тайп Эрдоган обсудит с кабинетом министров встречи с Путиным и Зеленским

Президент Турции обсудит с кабинетом министров страны детали своих переговоров с президентами России и Украины.

Турецкий телеканал TRT Haber передает, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует проведение внеочередного совещания кабинета министров на котором будут обсуждаться детали встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того планируется детально рассмотреть ситуацию на Украине и проанализировать эффективность функционирования "зернового коридора".

Ранее сообщалось, что президент Турции провел переговоры с Владимиром Зеленским во Львове. Встреча была закрытой и длилась около 40 минут.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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