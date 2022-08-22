The Hill: Россия слишком активно и быстро осваивает Арктику
Россия сейчас очень агрессивно бросилась на освоение и захват новых территорий в Арктике, а также страдает расширить добывание природных ископаемых с глубины Северного Ледовитого океана.
Это очень беспокоит, сказала Дайан Фрэнси, внештатный старший научный сотрудник Центра Евразии Атлантического совета. Свое мнение сотрудница отразила в американском обозревателе The Hill.
“За много лет жизни России, Москва никогда не посягала на территории Северного океана, а сейчас это в буквальном смысле претензии. Также было замечено большое количество российских разведчиков для нахождения нефти в регионе”, – написала она.
Автор статьи очень беспокоится о том, что Вашингтон никак не хотел брать территорию Арктике и так беспечно отдал ее Москве.
Опубликовано: Силивончик Алина
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