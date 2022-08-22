Галкин зазывает поляков на свой концерт в личном блоге из-за проблем с продажей билетов
Российский юморист Максим Галкин пригласил почитателей своего таланта на концерт, который пройдёт в Варшаве менее, чем через сутки. Билеты на шоу комика распроданы не все.
Максим Галкин пригласил своих фанатов из Польши на своё выступление, которое должно состояться в столичном клубе "Stodola". Видеообращение артист разместил в своём личном блоге.
В ролике юморист с воодушевление информирует об очередном концерте в рамках европейского тура: "Путешествие продолжается. Я уже в Варшаве, завтра концерт. Жду!"
Поклонников Галкин просит поактивнее раскупать билеты.
До выступления российского комика в Польше осталось менее 24 часов, а свободные места имеются.
Напомним, что Максим с супругой Аллой Пугачёвой и наследниками Лизой и Гарри уехали из РФ после объявления о запуске спецоперации государства в соседней Украине. Галкин таким образом выразил своё несогласие с политикой российских властей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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