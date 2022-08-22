Цена газа в Европе составила 2750 долларов за тысячу кубов впервые с марта
Стоимость газа в Европе достигла отметки 2750 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.
Экономический портал ICE 22 августа опубликовал свежие данные по стоимости энергоресурсов.
По его данным, стоимость газа превысила 2750 долларов за тысячу кубов впервые за 5 месяцев.
Неделю назад стоимость газа составляла 2400 долларов за тысячу кубометров.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сказал, что такой рост связан с профилактическими работами в Норвегии и Азербайджане, а также конкуренцией за спотовые грузы сжиженного природного газа.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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