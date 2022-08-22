Цена газа в Европе составила 2750 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Стоимость газа в Европе достигла отметки 2750 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.

Экономический портал ICE 22 августа опубликовал свежие данные по стоимости энергоресурсов.

По его данным, стоимость газа превысила 2750 долларов за тысячу кубов впервые за 5 месяцев.

Неделю назад стоимость газа составляла 2400 долларов за тысячу кубометров.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сказал, что такой рост связан с профилактическими работами в Норвегии и Азербайджане, а также конкуренцией за спотовые грузы сжиженного природного газа.