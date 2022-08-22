Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в терроризме
Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану были предъявлены обвинения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом после обвинений в угрозах полиции и судье после пламенной речи перед сторонниками на выходных.
Хан потерял власть в результате вотума недоверия в апреле. Он устраивает народные антиправительственные протесты, усиливая политическую напряженность в стране, поскольку он стремится вернуться к власти.
Обвинения в терроризме были выдвинуты в связи с речью Хана, произнесенной в субботу в Исламабаде, в которой он поклялся подать в суд на полицейских и женщину-судью и утверждал, что близкий помощник подвергся пыткам после его ареста.
В соответствии с правовой системой Пакистана полиция подает так называемый первый информационный отчет об обвинениях, выдвинутых против обвиняемого, мировому судье, который позволяет расследованию продвигаться вперед. Как правило, затем полиция арестовывает и допрашивает обвиняемого.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в терроризме
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