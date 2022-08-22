ФАН: Подруга Гурченко Нина Свит раскрыла секрет стройности артистки

Школьная подруга Людмилы Гурченко Нина Свит уверяет, что худоба артистки не от хорошей жизни досталась.

Людмила Гурченко - актриса, завоевавшая сердца поклонников талантом и эффектной внешностью. Стройная фигура знаменитости - причина зависти многих женщин.

Ходили слухи, что звезда отечественного экрана без конца сидела на разных диетах, чтобы быть "тонкой, звонкой и прозрачной".

Оказалось, что не в диетах дело. Подруга артистки школьных лет Нина Свит раскрыла секрет худобы Людмилы Марковны.

"Секрет, ребята, в войне! Поголодала Люся в том возрасте, когда ребенок должен расти, формироваться. И вот из-за этого болезненная худоба на всю жизнь. Не от хорошей жизни".

Великая Отечественная война началась, когда Людмила Гурченко была ребёнком. В 6 лет девочка оказалась в оккупированном Харькове, а отца, являвшегося единственным кормильцем, призвали на фронт.