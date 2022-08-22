ФАН: Подруга Гурченко Нина Свит раскрыла секрет стройности артистки
Школьная подруга Людмилы Гурченко Нина Свит уверяет, что худоба артистки не от хорошей жизни досталась.
Людмила Гурченко - актриса, завоевавшая сердца поклонников талантом и эффектной внешностью. Стройная фигура знаменитости - причина зависти многих женщин.
Ходили слухи, что звезда отечественного экрана без конца сидела на разных диетах, чтобы быть "тонкой, звонкой и прозрачной".
Оказалось, что не в диетах дело. Подруга артистки школьных лет Нина Свит раскрыла секрет худобы Людмилы Марковны.
"Секрет, ребята, в войне! Поголодала Люся в том возрасте, когда ребенок должен расти, формироваться. И вот из-за этого болезненная худоба на всю жизнь. Не от хорошей жизни".
Великая Отечественная война началась, когда Людмила Гурченко была ребёнком. В 6 лет девочка оказалась в оккупированном Харькове, а отца, являвшегося единственным кормильцем, призвали на фронт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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