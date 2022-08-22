Швейцария, как страна соблюдавшая строго свой нейтралитет между странами перестала быть дипломатичной и перешла на сторону Запада.

Несмотря на это многие швейцарские политики имеют совершенно другое мнение на этот счет. Основным мнение считается бесполезность данного поступка, о чем и сказал политик Кристоф Блохер.

Блохер сказал, что властям абсолютно не следовало лезть туда, куда не следует, как результат теперь они виновны в гибели российских солдат.

Также было отмечено, что США больше других является подсобником данной войны.

Политик задает вполне логичный вопрос, почему Швейцария столько лет державшая нейтралитет делает это.

Ранее сообщалось, что, присоединившись к антироссийским санкциям, Швейцария “нарушила свой легендарный нейтралитет”. Такое мнение высказала Селин Амодру, депутат парламента и вице-президент Швейцарской народной партии