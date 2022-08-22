Госдума РФ заявила, что Россия открыта к переговорам с Украиной

Государственная дума РФ сообщила, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но не будет вести их на условиях Киева.

Депутат Госдумы Олег Морозов 22 августа сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной.

Морозов отмечает, что Россия не станет вести такие переговоры на условиях Украины.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что, если Россия перейдет «последнюю черту», то никаких мирных переговоров не будет.

Этой чертой Зеленский назвал суд над украинскими военными, захваченными на «Азовстали».

Морозов сказал, что преступников Москва будет судить и от своих старых условий не отказывается.