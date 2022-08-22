Teleprogramma.pro: Лолита и Агутин разругали песни Шатунова
Известные российские исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин признались, что не в восторге от репертуара групппы "Ласковый май".
Отечественные артисты Лолита Милявская и Леонид Агутин приняли участие в картине "Ласковый май" и Юра Шатунов. Лекарство для страны".
Знаменитости никогда не испытывали восторга от творчества почитаемой в народе группы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Лолита и Леонид признались, что им не были фанатами коллектива из-за простоты песен. Певица вспомнила, что "все плевались", заслыщав такую музыку.
"Два притопа - три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая".
Примерно такое же отношение к "Ласковому маю" выразил и Агутин. Музыкант уверяет, что несмотря на любовь народа к песням Шатунова, настоящие профессионалы таких композиций не выпускают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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