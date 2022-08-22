США и Южная Корея начали военные учения в ответ на ракетные пуски КНДР
Соединённые Штаты и Южная Корея впервые за четыре года начали совместные полевые военные манёвры.
Информационное агентство Yonhap сообщило о начале совместных военных манёвров армий Южной Кореи и США. Впервые за последние четыре года планируется проведение полевых тренировок сухопутных группировок двух стран.
Учения под названием "Щит свободы Ульчи" (Ульчи Мундок - известный корейский полководец VII века - прим. Автопарус) пройдут в три этапа. Первоначально военные отразят условные "ракетные атаки" со стороны потенциального противника. Затем пройдет тренировка сил гражданской обороны. На завершающем этапе союзники отработают вопросы перехода в контратаку сухопутной группировки войск при поддержке авиации и флота.
Опубликовано: Максим Алексеев
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