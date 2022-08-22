ФСБ России предотвратила теракт смертника ИГИЛ

ПС: Лазарев принял решение покинуть Россию

Певец Сергей Лазарев рассказал о том, что будет выступать в Крыму, а после и вовсе уедет в Республику Беларусь. Об этом звезда сцены рассказал в своих социальных сетях.

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