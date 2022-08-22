ФСБ России предотвратила теракт смертника ИГИЛ
Федеральная служба безопасности России предотвратила взрыв шахида из организации ИГИЛ.
Российское авторитетное издание "Известия" сообщает о предотвращении теракта силами Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
По заявлению источника, был предотвращен теракт запрещенного в РФ террористического объединения "Исламское государство".
Также отмечается, что задержанный радикал являлся террористом-смертником.
"В России задержан смертник террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.
Мужчина намеревался совершить убийство одного из высокопоставленных политиков в Индии.
"Он планировал осуществить теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщила ФСБ РФ", - передает источник.
Террориста завербовали на территории Турции путем сообщений в месседжере Телеграм.
Опубликовано: Николай Скира
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