ФСБ России предотвратила теракт смертника ИГИЛ

Федеральная служба безопасности России предотвратила взрыв шахида из организации ИГИЛ.

Российское авторитетное издание "Известия" сообщает о предотвращении теракта силами Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

По заявлению источника, был предотвращен теракт запрещенного в РФ террористического объединения "Исламское государство".

Также отмечается, что задержанный радикал являлся террористом-смертником.

"В России задержан смертник террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

Мужчина намеревался совершить убийство одного из высокопоставленных политиков в Индии.

"Он планировал осуществить теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии", сообщила ФСБ РФ", - передает источник.

Террориста завербовали на территории Турции путем сообщений в месседжере Телеграм.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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