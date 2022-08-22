Хаматова рассказала о том, счастлива ли она в эфире Ютуб-шоу Детский недетский вопрос

Чулпан Хаматова призналась, что у неё всё есть, но несправедливость, творящаяся в мире сегодня, не даёт ей быть до конца счастливой.

46-летняя актиса Чулпан Хаматовой начала жить в Латвии заново. Сегодня она не может похвастаться баснословными гонорарами и обожанием со стороны народа.

Знаменитость не отчаивается. Устроившись на работу в театр Риги, отправив детей в школу, она осознала, что "может, хватит сил жить дальше".

Актриса готова была работать таксистом или курьером, не надеясь на то, что продолжит актёрскую карьеру в чужой стране.

В эфире Ютуб-шоу "Детский недетский вопрос" звезда сцены и экрана поделилась мнением:

"Счастье - это волевое понятие… Здорова ли я? Я здорова, дети мои здоровы, у нас есть еда, у нас есть кров, конечно, в этом смысле я абсолютно счастливый человек. Но что-то не дает мне быть полностью счастливой. Когда я не могу объяснить несправедливое мироустройство. У меня это не объясняется в моем сознании, и я от этого страдаю и немножко забываю, что я счастливый человек".

Переехав в чужую страну, артистка столкнулась с уймой сложностей. Она не смогла воспользоваться российскими банковскими картами за рубежом. Была информация, что некоторое время ее содержали друзья.

Сегодня у известной личности есть средства для существования.