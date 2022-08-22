Avia.pro: Сербия стягивает на границу военную технику на границе с Косово

Сербия начала процедуру стягивания военной техники границу с Косово. Данный процесс Сербия осуществляет, потому что истекает время ультиматума, который был поставлен косовскими властями для Белграда.

Теперь ясно, что переброска танков и бронетранспортеров является подготовкой к противостоянию, которое несомненно случится с подачи НАТО.

Сейчас на границе располагаются около 30 танков бронетранспортеры и много другой военной техники. Вся южная часть строго разграничена и все войска находятся в боевой готовности.

Сербия не проявляет никакой агрессии, однако есть информация, что НАТО продвинулась к границе Сербии, что говорит о серьезных намерениях. Есть вероятность, что стране могут помочь российские войска, а пока Александр Вучич категорически опроверг вероятность каких-либо столкновений.