Avia.pro: Сербия стягивает на границу военную технику на границе с Косово
Сербия начала процедуру стягивания военной техники границу с Косово. Данный процесс Сербия осуществляет, потому что истекает время ультиматума, который был поставлен косовскими властями для Белграда.
Теперь ясно, что переброска танков и бронетранспортеров является подготовкой к противостоянию, которое несомненно случится с подачи НАТО.
Сейчас на границе располагаются около 30 танков бронетранспортеры и много другой военной техники. Вся южная часть строго разграничена и все войска находятся в боевой готовности.
Сербия не проявляет никакой агрессии, однако есть информация, что НАТО продвинулась к границе Сербии, что говорит о серьезных намерениях. Есть вероятность, что стране могут помочь российские войска, а пока Александр Вучич категорически опроверг вероятность каких-либо столкновений.
Опубликовано: Силивончик Алина
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