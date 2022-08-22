Депутат Госдумы заявил об открытости России для переговоров с Украиной

Депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил об открытости России к переговорам с Украиной.

В интервью РИА Новости депутат Государственной думы Олег Морозов заявил об открытости России для переговоров с Украиной на "известных условиях"

"Россия открыта для переговоров на ранее озвученных условиях. В Киеве об это хорошо известно. Переговоров на украинских условиях не будет. Преступники будут осуждены", — заявил депутат.

Олег Морозов подчеркнул, что все действия Владимира Зеленского направлены на то, чтобы продемонстрировать своим "западным хозяевам" готовность бросить в топку столько жизней простых украинцев, сколько будет нужно.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 