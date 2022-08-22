National Interest заявило, что Путин намерен победить США их же способом

Американское издание The National Interest опубликовало статью о том, что спецоперация в Украине приведет к стратегическому проигрышу США.

Журналист Рамон Маркс 22 августа написал статью издания The National Interest по поводу возможного стратегического поражения Вашингтона.

По словам Маркса, победит ли Украина Россию или нет, США попадет в невыгодную для себя ситуацию.

РФ будет иметь возможность укреплять свои отношения с Китаем и крупными азиатскими странами такими, как Индия, Иран, Саудовская Аравия и государствами Персидского залива.

Президенты США Ричард Никсон и Генри Киссинджер разыгрывали китайскую карту для сдерживания Советского Союза.

Таким же методом будут пользоваться Путин и Со Цзиньпин для сдерживания Вашингтона.