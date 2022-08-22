Соседи подали в суд на мужа актрисы Анастасии Макеевой

Яблоком раздора стало плохое поведение собак звездной четы, заведено уголовное дело.

Актриса Анастасия Макеева недавно отметила первую годовщину свадьбы со своим четвертым супругом - Романом Мальковым.

Звездная пара отдохнула на Мальдивах, затем путешествовала в Италию, где остановилась в городе влюбленных - Венеции, сообщает Вумен.ру.

Но по возвращении в Москву у них началась другая жизнь. Атастасия и Роман попали под уголовную статью.

Счастливых супругов обвиняют в избиении соседа. Причиной конфликта стало его замечание в связи с собачьими фекалиями, которые оставляют псы Макеевой и Малькова.

Он попросил пару отучить животных справлять нужду на территории ЖК и в подъезде дома, но в ответ супруги набросились на мужчину с кулаками, передает издание со ссылкой на портал жилого комплекса "Лосиный остров".

Сообщается, что Роман вступил в драку с недовольным соседом и избил его. А также, чтобы скрыть свой "налет", звездная пара уничтожила в подъезде видеокамеру.

«Заявления написаны, побои сняты. Сегодня ночью сосед вызывал полицию, актриса Макеева с мужем Романом Мальковым напали на его квартиру. У Романа были расширены зрачки, вел себя неадекватно», — написано на странице ЖК.

Жильцы комплекса подтвердили то, что собаки актрисы часто справляют на этажах свою нужду.