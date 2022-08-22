NI: Главы Франции, Германии и Великобритании и США провели телефонный разговор о ситуации на Украине
Борис Джонсон провел телефонный разговор с западными союзниками, в ходе которого они подчеркнули свою “приверженность поддержке Украины" в ее борьбе с Россией.
Премьер-министр присоединился к Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и Джо Байдену для телефонного разговора в воскресенье, где лидеры обсудили сотрудничество в области международной безопасности, включая риск боевых действий вокруг Запорожской атомной станции, оккупированной войсками Владимира Путина.
Они приветствовали согласие президента России разрешить Международному агентству ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) посетить объект на фоне опасений по поводу его безопасности.
”Они подчеркнули важность обеспечения безопасности и сохранности ядерных установок и приветствовали недавние обсуждения вопроса о допуске миссии МАГАТЭ на запорожский объект", - говорится в заявлении № 10.
Опубликовано: Силивончик Алина
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