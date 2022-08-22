А не надо хвастаться: грабитель, обокравший Ким Кардашьян, заявил, что не жалеет о своем поступке

Бандиты похитили у светской львицы драгоценностей на 10 миллионов долларов во время ее приезда в Париж на Неделю моды.

Как напоминает Сплетник.ру, инцидент произошел в 2016-м году. Один из польстившихся на имущество звезды - Юнис Аббас, который отбыл за свое преступление два года в тюрьме.

В интервью VICE News мужчина рассказал, что не жалеет о своем поступке. И что Ким нужно было "быть менее эффектной" и меньше "хвастаться". "Она просто разбрасывалась деньгами, а я их - собрал. Чувствую ли вину? Нет", - признался вор.

По словам Аббаса, такая демонстрация богатства живущих бедно людей провоцирует на подобные поступки. "Ей нужно меньше хвастаться перед теми, кто не может позволить себе такого, некоторые воспринимают это, как провокацию", - подчеркнул мужчина.

Во время ограбления грабители ворвались в номер Кардашьян, приставили пистолет к ее голове, затем связали и заперли в ванной. Они вынесли из номера Ким драгоценностей на 10 миллионов долларов.

Позже дива призналась, что боялась за свою жизнь. Инцидент не прошел для нее бесследно: после происшествия она стала плохо спать, ей стало страшно оставаться одной. Звезда была вынуждена обратиться за помощью к профессионалам.