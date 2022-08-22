Ранее неизвестная организация взяла на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной

В России ведется расследование смерти после взрыва автомобиля дочери политолога и философа Александра Дугина Дарьи.

В понедельник утром СМИ сообщили, что ранее неизвестная организация признала свою причастность к смерти 29-летней женщины.

Дочь Александра Дугина Дарья погибла в ночь с субботы на воскресенье (21 августа ) около 21:00 по местному времени в результате взрыва ее автомобиля. Следственный комитет РФ начал расследование, о результатах которого ничего не известно.

"Национально-республиканская армия" (НРА) взяла на себя ответственность за организацию покушения на Дарью Дугину. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в интервью украинскому каналу "Февральское утро".

Политик считает, что НРА также несет ответственность за многие партизанские действия, проведенные в России с начала спецоперации в Украине, такие как пожары и взрывы.

В соцсетях также появился манифест загадочной, ранее неизвестной организации, прямо называющей Владимира Путина "преступником".

Загадочная организация считает врагами государственных чиновников, сотрудников спецслужб и российских олигархов. НРА также призывает солдат, отправленных в Украину, отказываться подчиняться приказам. На данный момент неизвестно, существует ли "Национальная республиканская армия" на самом деле.