В США обезьяна позвонила на экстренный номер полиции

Полицейские округа Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, поспешили на помощь, когда получили известие о том, что кто-то из экологической организации Conservation Ambassadors позвонил по номеру службы экстренной помощи 911.

Это оказалась обезьяна-капуцин.

Так как связь прервалась, диспетчеры безуспешно пытались туда дозвониться. Встревоженный офис шерифа направил своих сотрудников по указанному адресу.

Как сообщает CNN, выяснилось, что ни один из сотрудников Conservation Ambassadors не звонил в службу 911.

"Тогда все поняли, что это, должно быть, обезьяна-капуцин по кличке Рут, которая выбралась из клетки", — сообщил офис шерифа в Facebook.

Сотрудники Route сказали, что, она, должно быть, случайно нашла мобильный телефон.

"Нам рассказывали, что обезьяны-капуцины очень интересные, они все понимают. Рут просто начал нажимать кнопки на телефоне", - пояснили в офисе шерифа.