Вслед за отцом: в Россию захотел переехать сын Стивена Сигала

32-летний Доминик признался в своей любви к россиянам, русской культуре, женщинам и архитектуре.

Сын американского артиста Стивена Сигала Доминик заявил о своем желании переехать в Россию.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на Woman hit, 32-летний Сигал-младший признался, что еще не определился с родом своих занятий после переезда. Единственное, что исключил - продолжение карьеры актера или кинопродюсера.

Объясняя свое решение, Доминик подчеркнул, что ему нравится русская культура и архитектура.

А еще - женщины: мужчина считает, что у них очень сильный характер и россиянки ориентированы на создание семьи.

Стивен Сигал получил гражданство России в 2016 году. У звезды Голливуда, как выяснилось, - много родственников на Дальнем Востоке, Байкале, в Бурятии.

Недавно актер побывал на Донбассе, он отказался осуждать спецоперацию России на Украине в ходе беседы с американскими журналистами.