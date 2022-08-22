Вслед за отцом: в Россию захотел переехать сын Стивена Сигала
32-летний Доминик признался в своей любви к россиянам, русской культуре, женщинам и архитектуре.
Сын американского артиста Стивена Сигала Доминик заявил о своем желании переехать в Россию.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на Woman hit, 32-летний Сигал-младший признался, что еще не определился с родом своих занятий после переезда. Единственное, что исключил - продолжение карьеры актера или кинопродюсера.
Объясняя свое решение, Доминик подчеркнул, что ему нравится русская культура и архитектура.
А еще - женщины: мужчина считает, что у них очень сильный характер и россиянки ориентированы на создание семьи.
Стивен Сигал получил гражданство России в 2016 году. У звезды Голливуда, как выяснилось, - много родственников на Дальнем Востоке, Байкале, в Бурятии.
Недавно актер побывал на Донбассе, он отказался осуждать спецоперацию России на Украине в ходе беседы с американскими журналистами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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