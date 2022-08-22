Президент Сербии Вучич грозит Косово войной
Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО защитить сербское меньшинство в Косово от нападений, сообщает Reuters.
"Мы защитим наш народ от погромов. Если западный военный альянс не справится со своей задачей, Сербия может быть вынуждена вмешаться", - заявил президент страны в воскресном телевизионном выступлении.
Отношения между Косово и Сербией были сложными на протяжении более двух десятилетий. В 1999 году сербские войска ушли из этого района, когда 90% косовских албанцев проголосовали за независимость на референдуме.
Сербы не признали это голосование, равно как и автономию, объявленную в 2008 году. Европейский Союз и НАТО уже много лет безуспешно пытаются предотвратить этот кризис. В настоящее время в Косово дислоцированы многонациональные силы КФОР численностью 4000 человек.
В телевизионном выступлении в воскресенье президент Сербии призвал НАТО защитить сербское меньшинство в Косово от нападений. Вучич сказал, что косовские албанские "банды" вторгаются в северное Косово, где большинство составляют этнические сербы. Вучич заявил, что в случае отсутствия поддержки со стороны Альянса и ЕС Сербия вмешается самостоятельно.
В то же время он подчеркнул, что его правительство будет искать компромисс в споре о правилах пересечения границ Сербии албанцами. С 1 сентября должны вступить в силу новые правила. Их объявление в начале августа привело к протестам и блокпостам на севере Косово. Сербия годами не признавала документы, выданные Приштиной.
Опубликовано: Николай Скира
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