На Аляске пропали снежные крабы, и никто не может понять, что с ними произошло

На Аляске исчезли снежные крабы. Ученые связывают это с изменением климата, а морские биологи опасаются, что это может уничтожить промысел.

Уловы крабов на Аляске медленно снижались в течение более десяти лет. Но в 2018 и 2019 годах у ученых появились отличные новости о крабах-стригунах: рекордное количество молодых особей бродило по дну океана, что предполагало массовый улов в последующие рыболовные сезоны.

Многие рыбаки, работающие в Беринговом море, купили тогда собственные суда в надежде на хороший заработок. Все были уверены, что сезон краба-стригуна 2021 года будет огромным.

Но оказалось, что популяция крабов сократилась на 90%. Ловушки были пусты, рыбакам не удавалось выловить даже сотни крабов.

Хизер Маккарти, консультант по рыболовству в Джуно, говорит, что произошедшее с крабами является примером проблем с доступностью ресурсов из-за изменения климата.

Боб Фой из Национального управления океанических и атмосферных исследований, директор по науке и исследованиям Научного центра рыболовства на Аляске отмечает, что причины исчезновения крабов остаются загадкой.

По его словам, в 2019 году у нас была экстремальная жара, и у нас были многочисленные запасы рыбы и крабов, перемещающиеся в районы, которых они не были исторически.

Но крабы не могу перемещаться в другие районы так же быстро, как рыбы. Это говорит о том, что произошла крупная смертность, или они переместились в более глубокие воды за пределами нашего исследования или в российский шельф.

Ученые считают, что произошла гибель популяции, которой никогда раньше не случалось в Беринговом море. Вероятно, это было реакцией на изменившиеся условия обитания.