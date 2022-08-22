Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на этой неделе

Президент Турции Эрдоган хочет обсудить несколько вопросов с Владимиром Путины по телефону на этой неделе. Такая информация пришла от дипломатического источника.

По словам политика двум лидерам необходимо переговорить о проблемах на Запорожской атомной электростанции, а также на наблюдающемся кризисе на Украине.

“По официальным данным, что такие переговоры осуществятся в течение нескольких дней. Основные темы - спецоперация на Украине, а также опасная ситуация на Запорожской атомной электростанции, регуляция кризисной ситуации на Украине”, – сказал источник.

При этом было дополнено, что Турция все также содержит нейтралитет и старается “играть честную посредническую роль для дальнейшего урегулирования, т.к. Турция давно пользуется авторитетом с двух сторон”.