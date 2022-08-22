Новая Зеландия расширила список санкций против России

МИД Новой Зеландии анонсировало расширении списка антироссийских санкций, добавив в него 48 граждан России и одно юрлицо.

22 августа глава Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии Нанаия Махута в своём официальном пресс-релизе сообщила об очередном расширении списка ограничительных политических и экономических мер направленных против Российской Федерации.

На данный момент МИД Новой Зеландии не опубликовал новый список антироссийских санкций, однако согласно заявлению Махуты, в него добавят сорок восемь должностных лиц и одна организация.