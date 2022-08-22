Меньшова сменила Цискаридзе в качестве ведущей передачи Сегодня вечером

Рейтинговое шоу "Сегодня вечером", посвящённое Муслиму Магомаеву, вышло в эфир без Николая Цискаридзе. Ведущей программы была Юлия Меньшова.

Первый канал поменял ведущего "Сегодня вечером". Артиста балета Николая Цискаридзе сменила известная российская актриса Юлия Меньшова.

Руководство главного телеканала государства столкнулось с проблемой выбора нового ведущего в конце февраля текущего года, когда юморист Максим Галкин отбыл в Израиль.

Тогда организаторы шоу заменили комика, предложив  эту роль Цискаридзе.

Видимо, Николай с обязанностями не справился. Рейтинги передачи невысокие, хотя в какой-то период артист балета обогнал даже ведущего со стажем Андрея Малахова.

Чуть раньше о неудачном выборе ведущего говорил актер Станислав Садальский. Звезда экрана и сцены обратил внимание на то, что Цискаридзе слишком любит много говорит о себе, а беседа с гостями его интересует постольку-поскольку.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 





 

 

 

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