Иран заявляет, что США пока не готово возобновить ядерную сделку
В понедельник Иран обвинил Соединенные Штаты в "затягивании" непрямых переговоров, направленных на восстановление ядерной сделки Тегерана 2015 года, и заявил, что обмен пленными с Вашингтоном не связан с переговорами.
После 16 месяцев прерывистых, непрямых американо-иранских переговоров, в ходе которых официальные лица Европейского союза курсировали между сторонами, высокопоставленный чиновник ЕС заявил в августе. 8 он изложил "окончательное" предложение и ожидал ответа в течение "очень, очень нескольких недель".
Иран на прошлой неделе ответил на текст ЕС "дополнительными мнениями и соображениями", призвав Вашингтон проявить гибкость для решения трех оставшихся вопросов. Соединенные Штаты на прошлой неделе заявили, что изучают ответ Ирана.
"Американцы медлят, а европейские стороны бездействуют...Америка и Европа нуждаются в соглашении больше, чем Иран", - заявил на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.
Канаани сказал, что Тегеран хочет заключить устойчивую сделку, которая сохранит законные права Тегерана".
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Патрушев заявил, что США хотят развернуть стратегические силы возле Кореи
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
ВКС России уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России