В понедельник Иран обвинил Соединенные Штаты в "затягивании" непрямых переговоров, направленных на восстановление ядерной сделки Тегерана 2015 года, и заявил, что обмен пленными с Вашингтоном не связан с переговорами.

После 16 месяцев прерывистых, непрямых американо-иранских переговоров, в ходе которых официальные лица Европейского союза курсировали между сторонами, высокопоставленный чиновник ЕС заявил в августе. 8 он изложил "окончательное" предложение и ожидал ответа в течение "очень, очень нескольких недель".

Иран на прошлой неделе ответил на текст ЕС "дополнительными мнениями и соображениями", призвав Вашингтон проявить гибкость для решения трех оставшихся вопросов. Соединенные Штаты на прошлой неделе заявили, что изучают ответ Ирана.

"Американцы медлят, а европейские стороны бездействуют...Америка и Европа нуждаются в соглашении больше, чем Иран", - заявил на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Канаани сказал, что Тегеран хочет заключить устойчивую сделку, которая сохранит законные права Тегерана".