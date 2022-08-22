Патрушев заявил, что США хотят развернуть стратегические силы возле Кореи
Директор ФСБ России Николай Патрушев сказал, что Соединенные штаты Америки планируют усилить военное присутствие в районе Корейского полуострова.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 22 августа консультации высоких представителей РФ и государств-членов АСЕАН сказал, что, если Северная Корея проведет новые испытания ядерной бомбы, Вашингтон примет меры.
По словам Патрушева, США уже проводят подготовку по развертывании стратегических сил возле Корейского полуострова.
Он считает, что такой ход событий приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе.
По мнению Патрушева, Вашингтон может ввести против Китая блокирующие санкции.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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