ПС: Лазарев принял решение покинуть Россию
Певец Сергей Лазарев рассказал о том, что будет выступать в Крыму, а после и вовсе уедет в Республику Беларусь. Об этом звезда сцены рассказал в своих социальных сетях.
Популярный исполнитель Сергей Лазарев решение уехать из России. Артист намерен отправиться в соседнюю Белоруссию.
Артист анонсировал свои выступления в России. Эти концерты станут заключительными, после чего певец направится в Минск.
Внезапный отъезд Лазарева связан с его новой концертной программой. Своё творчество знаменитость намерен продемонстрировать в Крыму и РБ.
В своих социальных сетях селебрити сообщил: "Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!".
Ясно, что Лазарев покидает Россию на время, эмиграция не входит в планы звезды отечественной сцены.
Изначально певец высказался против проведения спецоперации в Украине. После он удалил компрометирующую его запись в сети, продолжив выступать в родной стране.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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