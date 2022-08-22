ПС: Лазарев принял решение покинуть Россию

Певец Сергей Лазарев рассказал о том, что будет выступать в Крыму, а после и вовсе уедет в Республику Беларусь. Об этом звезда сцены рассказал в своих социальных сетях.

Популярный исполнитель Сергей Лазарев решение уехать из России. Артист намерен отправиться в соседнюю Белоруссию.

Артист анонсировал свои выступления в России. Эти концерты станут заключительными, после чего певец направится в Минск.

Внезапный отъезд Лазарева связан с его новой концертной программой. Своё творчество знаменитость намерен продемонстрировать в Крыму и РБ.

В своих социальных сетях селебрити сообщил: "Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!".

Ясно, что Лазарев покидает Россию на время, эмиграция не входит в планы звезды отечественной сцены.

Изначально певец высказался против проведения спецоперации в Украине. После он удалил компрометирующую его запись в сети, продолжив выступать в родной стране.