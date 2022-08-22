Кто из правителей и в какой стране стал первым царем на планете
Такой титул, как правило, ассоциируется с Россией, хотя на самом деле это далеко не так.
Не все знают, но царь в России появился через шесть столетий после появления первого властелина с таким титулом в истории человечества.
Слово «царь» - славянского происхождения. Это переделанное от римского «цезарь». В частности, "цар" говорили болгары и сербы .
"Цезарь" (кесарь) - был обязательной частью римских императоров, и подчеркивал преемственность власти, начиная от Юлия Цезаря.
А первым царем в истории стал болгарин Симеон Великий, данный титул он получил в 893 году. Болгария при нем стала могущественной страной и боролась с самой Византией за господство на Балканах.
В Болгарии цари продержались до XIV века, а в Сербии они были всего 30 лет.
Русские цари тоже существовали не слишком долго. Титул царя в 1547 году ввел Иван Грозный, объединивший под своим началом новые, захваченные у бывших татаро-монголов, земли.
А уже в 1721 году этот титул на Руси был упразднен. Его сменили на императорский, который ввел Петр I.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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