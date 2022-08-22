В акватории Балтийского моря стартовали учения стран НАТО «Baltic Bikini 2022»

Военные четырёх стран НАТО приступили к проведению маневров в акватории Балтийского моря.

Литовское национальное телевидение со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны сообщило о начале учений «Baltic Bikini 2022» с участием четырёх стран НАТО - Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Манёвры будут направлены на отработку вопросов выживания военнослужащих в открытом море после авиационных катастроф и кораблекрушений. Учения будут продолжаться четыре дня до 26 августа.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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