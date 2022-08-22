Патрушев: США скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу

Секретарь Совбеза РФ Патрушев уверен, что в обозримом будущем США объявят дефолт по внешнему долгу.

22 августа Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в видеоконференции с главами АСЕАН сделал неутешительный прогноз касательного обозримого будущего экономики Соединённых Штатов.

Патрушев заявил, что в настоящее время существует высокая вероятность того, что США объявят дефолт по внешнему долгу, так как американское правительство из-за последствий проводимой санкционной политики и огромной нагрузке на государственный бюджет из-за финансирования киевского режима не в состоянии своевременно выполнить свои долговые обязательства.