Польша потребовала от стран ЕС прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России

В МИД Польши обратились к европейским лидерам с призывом прекратить выдачу виз для всех россиян.

22 августа заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в своём интервью для Polskie Radio S.A заявил о том, что каждая страна-участница Европейского союза должна немедленно прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России.

Шинковский вель Сенк отметил, что в настоящее время польское внешнеполитическое ведомство сократило выдачу виз для россиян на 80%, сохранив право на получение виз лишь для тех у кого есть либо карты поляка, либо близкие родственники в Польше.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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