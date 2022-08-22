Польша потребовала от стран ЕС прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России

В МИД Польши обратились к европейским лидерам с призывом прекратить выдачу виз для всех россиян.

22 августа заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в своём интервью для Polskie Radio S.A заявил о том, что каждая страна-участница Европейского союза должна немедленно прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России.

Шинковский вель Сенк отметил, что в настоящее время польское внешнеполитическое ведомство сократило выдачу виз для россиян на 80%, сохранив право на получение виз лишь для тех у кого есть либо карты поляка, либо близкие родственники в Польше.