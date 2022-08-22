Наргиз решила, что смерть Дугиной - повод для смеха, в своём Телеграм-канале

Известная исполнительница Наргиз Закирова поддержала журналистку Лидию Невзорову в её радости в связи с гибелью Дарьи Дугиной, дочери главного идеолога Мосвы Александра Дугина.

Наргиз Закирова в своем Телеграм-канале сделала репост сообщения супруги журналиста Александра Невзорова Лидии, прокомментировавшей гибель наследницы философа и политолога Александра Дугина Дарьи.

Жена Невзорова написала: "Редкостная мразь. На его совести тысячи погибших. По роковой случайности взорвали дочь, а не его. Наверное, это “карма”. Теперь и он сможет понять, что это значит - похоронить ребенка. Дочь, к слову, была такой же как и отец".

Наргиз добавила комментарий под сообщением, добавив: "Welcome to Hell Bitch".

Предполагается, что Дарья Дугина погибла по роковому стечению обстоятельств. "Охота велась" на отца. Алекандр Дугин, узнав о смерти дочки, попал в больницу.