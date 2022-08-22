Впервые с марта цена на газ в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров

Цены на газ в странах Европы выросли выше трёх тысяч долларов за одну тысячу кубических метров с марта 2022 года.

22 августа пресс-служба лондонской биржи ICE сообщила, что сегодня стоимость одной тысячи кубометров газа в странах Европейского союза превысила 3000 долларов.

На старте торгов самого крупного европейского хаба TTF стоимость газа составляла $2800 долларов за тысячу кубов, однако позднее стоимость газа в Европе достигла $3022.

Аналитики уверены, что на стоимость газа в европейском регионе повлияло заявление "Газпрома" о паузе в работе "Северного потока" с 31 августа по 2 сентября.