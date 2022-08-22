В Молдавии зреет недовольство из-за политики Майи Санду в отношении России

В Молдавии уже больше месяца не стихают протесты из-за резкого роста цен и политики правительства в отношении России. Президент Майя Санду обвиняет протестующих в пособничестве агрессивному влиянию Кремля.

В Молдавии уже более месяца не стихают протесты из-за резкого роста цен, вызванного политикой властей в отношении России. Президент страны Майя Санду договариваться с недовольным население не собирается, обвиняя их в пособничестве Кремлю.

Эксперты предрекают начало массовых репрессий в Молдавии, для устранения недовольных политикой сближения с ЕС.

С середины лета жители южных регионов выходят на митинги против повышения цен. Так продукты питания подорожали на 33%, услуги ЖКХ - на 35%. Люди требуют от правительства начать переговоры с Россией о поставках газа и сельскохозяйственной продукции. Официальные власти на эти призывы не реагируют.