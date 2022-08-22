Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину

Издание Avia.pro утверждает, что колонна из американских бронеавтомобилей вошла на территорию украинского государства.

22 августа интернет-портал Avia.pro сообщил, что на территорию западной части Украины вошла колонна военной техники Соединённых Штатов, произведённая компанией International MaxxPro.

По данным Avia.pro, несмотря на тот факт, что колонна американской военной техники США была длинной в двести метров, она состояла лишь из восемнадцати бронированных автомобилей.