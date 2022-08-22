ВКС России уничтожили пункт теробороны Украины в Запорожской области

Министерство обороны России уведомляет, что российские военно-космические силы смогли ликвидировать пункт украинской теробороны в Запорожье.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что недалеко от населённого пункта Полтавка Запорожской области ВКС РФ ликвидировали пункт размещения бригады теробороны ВСУ.

По словам Конашенкова, для уничтожения места дислокации бригады украинской территориальной обороны российские военно-космические силы использовали высокоточное оружие.

Также Игорь Конашенков отметил, что по итогам удара по базе теробороны армии Украины было убито до тридцати бойцов ВСУ и уничтожено четырнадцать единиц украинской военной техники.