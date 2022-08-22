Гарик Харламов открывает в Екатеринбурге ресторан быстрого питания

Заведение Hot Dog Bulldog пропишется в популярном торговом центре города Veer Mall.

Журналистам Рамблера в Hot Dog Bulldog Екатеринбурга подтвердили факт открытия ресторана быстрого питания.

"Сейчас активно набираем штат в нашу команду", — рассказали представители заведения.

Если судить по вакансиям, размещенным на сайте поиска работы hh.ru, сейчас ресторан нуждается в поваре (зарплата от 30 тысяч рублей), менеджере (зарплата 35-50 тысяч рублей) и старшем поваре (50-55 тысяч рублей).

Ранее в Екатеринбурге заработал ресторан рэпера Басты - «FRANK by БАСТА».

Его запуск из-за ремонтных работ немного задержался: вместо 25 июля ресторан открыл свои двери для жителей Екатеринбурга 6 августа.