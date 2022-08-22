Губернатор Севастополя распорядился разместить в городе указатели к бомбоубежищам
Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о полной защищенности города от атак с воздуха и поручил разместить указатели к бомбоубежищам.
В своём официальном Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несмотря на то, что город полностью защищен системой ПВО, он отдал указание разместить указатели к бомбоубежищам.
"Главная задача нашего врага - посеять панику. Мы не должны поддаваться провокациям. Город надёжно защищён от ударов с воздуха. Поскольку установлен "желтый уровень" я проверил состояние укрытий", — рассказал чиновник.
В Севастополе будут повсеместно установлены указатели в бомбоубежища. В подвалах разместят необходимую информацию с номерами телефонов экстренных служб.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Появились новые подробности: принц Гарри собирается провести свое расследование по поводу гибели матери
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Папа Римский Франциск опроверг слухи о его уходе в отставку
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота