Губернатор Севастополя распорядился разместить в городе указатели к бомбоубежищам

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о полной защищенности города от атак с воздуха и поручил разместить указатели к бомбоубежищам.

В своём официальном Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несмотря на то, что город полностью защищен системой ПВО, он отдал указание разместить указатели к бомбоубежищам.

"Главная задача нашего врага - посеять панику. Мы не должны поддаваться провокациям. Город надёжно защищён от ударов с воздуха. Поскольку установлен "желтый уровень" я проверил состояние укрытий", — рассказал чиновник.

В Севастополе будут повсеместно установлены указатели в бомбоубежища. В подвалах разместят необходимую информацию с номерами телефонов экстренных служб.