Патрушев прогнозирует дефолт в США по долговым обязательствам перед Россией
Глава Совбеза РФ Николай Патрушев уверен, что Вашингтон намерен объявить дефолт перед Россией.
На встрече с представителями организации АСЕАН председатель Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в скором времени США должны объявить дефолт по долговым обязательствам перед российскими кредиторами.
По данным Патрушева, с учётом новых долгов США перед Россией нынешний государственный долг Соединённых Штатов превысил 30 триллионов долларов.
При этом Николай Патрушев утверждает, что причиной столь внушительного госдолга в США является эмиссия ценных бумаг в этой стране, ставшая рекордной за сорок лет после начала российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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