Патрушев прогнозирует дефолт в США по долговым обязательствам перед Россией

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев уверен, что Вашингтон намерен объявить дефолт перед Россией.

На встрече с представителями организации АСЕАН председатель Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в скором времени США должны объявить дефолт по долговым обязательствам перед российскими кредиторами.

По данным Патрушева, с учётом новых долгов США перед Россией нынешний государственный долг Соединённых Штатов превысил 30 триллионов долларов.

При этом Николай Патрушев утверждает, что причиной столь внушительного госдолга в США является эмиссия ценных бумаг в этой стране, ставшая рекордной за сорок лет после начала российской спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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