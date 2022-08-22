Папа Римский Франциск опроверг слухи о его уходе в отставку
Папа Франциск опроверг слухи о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшее время. Но он посетит город Аквила, где за 4 года до своей отставки побывал предыдущий понтифик, Папа Бенедикт XVI.
Когда Ватикан объявил в июне о поездке Франциска 28 августа в Аквилу для участия в ежегодном «празднике прощения», это породило слухи о предстоящей отставке Папы.
К тому же за день до визита запланировано введение в должность новых кардиналов, а на следующий день – встреча о новой конституции Ватикана.
В интервью Reuters 85-летний Франциск заявил, что это никогда не приходило ему в голову. При этом он допустил, что может уйти в отставку по состоянию здоровья, но в неопределенном будущем.
Церковный закон гласит, что папа может уйти в отставку, если он делает это добровольно и не под давлением, но в нем отсутствуют конкретные правила в отношении его статуса, титула и обязанностей после этого.
Папа Бенедикт XVI в 2013 году стал первым понтификом примерно за 600 лет, который ушел в отставку.
Прежде чем он отрекся от престола 28 февраля 2013 года, он разработал свои собственные правила, наделив себя титулом почетного папы, решив продолжать носить белое и жить в Ватикане.
После ухода в отставку Бенедикт время от времени позволял высказывать свои взгляды по определенным вопросам за пределами Ватикана.
Франциск хочет закрепить правила для бывших пап в каноническом праве. Но он не хочет делать это, пока 95-летний Бенедикт все еще жив, поскольку, по словам высокопоставленного источника в Ватикане, это может быть расценено как бестактность.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Появились новые подробности: принц Гарри собирается провести свое расследование по поводу гибели матери
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Папа Римский Франциск опроверг слухи о его уходе в отставку
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота