Папа Римский Франциск опроверг слухи о его уходе в отставку

Папа Франциск опроверг слухи о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшее время. Но он посетит город Аквила, где за 4 года до своей отставки побывал предыдущий понтифик, Папа Бенедикт XVI.

Когда Ватикан объявил в июне о поездке Франциска 28 августа в Аквилу для участия в ежегодном «празднике прощения», это породило слухи о предстоящей отставке Папы.

К тому же за день до визита запланировано введение в должность новых кардиналов, а на следующий день – встреча о новой конституции Ватикана.

В интервью Reuters 85-летний Франциск заявил, что это никогда не приходило ему в голову. При этом он допустил, что может уйти в отставку по состоянию здоровья, но в неопределенном будущем.

Церковный закон гласит, что папа может уйти в отставку, если он делает это добровольно и не под давлением, но в нем отсутствуют конкретные правила в отношении его статуса, титула и обязанностей после этого.

Папа Бенедикт XVI в 2013 году стал первым понтификом примерно за 600 лет, который ушел в отставку.

Прежде чем он отрекся от престола 28 февраля 2013 года, он разработал свои собственные правила, наделив себя титулом почетного папы, решив продолжать носить белое и жить в Ватикане.

После ухода в отставку Бенедикт время от времени позволял высказывать свои взгляды по определенным вопросам за пределами Ватикана.

Франциск хочет закрепить правила для бывших пап в каноническом праве. Но он не хочет делать это, пока 95-летний Бенедикт все еще жив, поскольку, по словам высокопоставленного источника в Ватикане, это может быть расценено как бестактность.