Появились новые подробности: принц Гарри собирается провести свое расследование по поводу гибели матери

За два года до смертельной автокатастрофы принцесса Диана сообщила в записке о подозрениях на готовящееся на нее покушение.

В этом году исполнится ровно 25 лет с момента гибели принцессы Уэльской Дианы. 31 августа 1997 года она попала в смертельную автокатастрофу на мосту Альма в туннеле в Париже.

Как сообщает Вумен.ру, причины аварии до сих пор не названы, и время от времени возникают новые подробности ДТП.

Как стало известно, к расследованию смерти матери подключился ее младший сын Гарри. Он акцентировал свое внимание на записке, в которой Диана описала свои страхи за жизнь. Женщина письменно сообщила адвокату Мишкону, что она может погибнуть в инсценированной автокатастрофе.

Письмо было передано в октябре 1995 года. А через два года Диана погибла в ДТП - вместе с Доди Файедом, а также водителем Анри Полем.

Лорд Мишкон после трагедии передал старшим офицерам полиции отчет об их встрече, который был положен в сейф. Записку в течение 8 лет не передавали французским властям, которые расследовали крушение.

А близкие принцессы узнали о письме только через десять лет после его написания. Сыновья Уильям и Гарри также долгое время оставались в неведении.

Сообщается, что Гарри может опубликовать в скандальных мемуарах, выход которых запланирован в конце 2022 года, полный текст записки.

В 2006-м году лорд Стивенс, бывший комиссар Метрополитена, возглавил операцию «Пэджет», в которой расследовались связанные с аварией теории заговора. В том же году он рассказал 24-летнему Уильяму и 22-летнему Гарри подробные выводы своего отчета.

По итогу расследования лорд обвинил в аварии пьяного водителя Анри Поля. По его данным, водитель ехал на высокой скорости, и не справился с управлением.